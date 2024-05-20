В Беларуси отмечают день иконы Божией Матери Жировичской 20 мая

Православные 20 мая отмечают день иконы Божией Матери Жировичской — одной из главных святынь Беларуси.
Предание гласит о чудесном явлении иконы в той местности, где сейчас располагается Жировичский монастырь — крупнейшая православная обитель страны. Считается, что икону Божией Матери Жировичской нашли пастухи, отдавшие затем образ хозяину — боярину Солтану. Сначала иконы просто спрятали в ларец, но, когда она исчезла и вновь появилась на месте, где ее ранее нашли, боярин пообещал построить на этом месте храм.
В шестнадцатом веке храм сгорел, а икона пропала. Однако спустя время был обнаружен такой же образ, уже сделанный на камне. А на месте пожара построили новую церковь, где позднее стал развиваться монастырь.
Сейчас икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря, она, как описывают на сайте обители, представляет собой «истинный образ Пречистой Девы Марии, Матери Божией».