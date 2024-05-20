В Беларуси отмечают день иконы Божией Матери Жировичской 20 мая

Предание гласит о чудесном явлении иконы в той местности, где сейчас располагается Жировичский монастырь — крупнейшая православная обитель страны. Считается, что икону Божией Матери Жировичской нашли пастухи, отдавшие затем образ хозяину — боярину Солтану. Сначала иконы просто спрятали в ларец, но, когда она исчезла и вновь появилась на месте, где ее ранее нашли, боярин пообещал построить на этом месте храм.