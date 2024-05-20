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Главные новости за 19 мая

Главные новости Беларуси в период с 19 по 21 мая 2024 года.

Источник: БелТА

ВЧЕРА.

Назначения в Вооруженных Силах, важные договоренности с Азербайджаном, визит в Карабах и послания за рубеж. Итоги недели Президента.

«Результаты впечатляющие». Чеботарь рассказал о работе экономики в январе-апреле.

Эксперты: Беларусь демонстрирует значительную динамику в сдерживании распространения ВИЧ-инфекции.

В Минской области в этом году планируется завершить 16 инвестпроектов программы «Один район — один проект».

Полторы тысячи человек приняли участие в международном полумарафоне One Run в Минске.

Приближается сезон отдыха у водоемов: МЧС напоминает о правилах безопасности во время купания.

Белорусы завоевали семь медалей на первенстве Европы U15 по борьбе в Греции.

Горносько завоевала пять наград международного турнира в Дубае.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на 20 мая.

СЕГОДНЯ

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Временное трудоустройство учащейся молодежи. Деятельность студенческих отрядов». Начало в 12.00.

Горячая линия по вопросам, касающимся трудоустройства молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул, заработает в Министерстве образования. Получить информацию об организации трудоустройства молодежи смогут сами обучающиеся, а также их законные представители. Номер горячей линии: +375 (17) 222−43−12, работать она будет по 24 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Неделя белорусской культуры и искусств пройдет 20—24 мая в Национальной академии наук Беларуси. Ее будет проводить Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН. На протяжении пяти дней пройдет целый ряд мероприятий: лекции, круглые столы, интерактивные занятия, кинопоказы, встречи, культурно-просветительские и образовательно-развлекательные мероприятия, посвященные проблеме сохранения, развития и популяризации белорусской культуры и искусств. В первый день состоится круглый стол «Эхо Великой Отечественной войны в белорусском кино (к 100-летию национального кинематографа)». Также состоится кинопоказ-доклад «Стварыць мастацтва з пекла зямнога», посвященный фронтовым кинодокументалистам-белорусам и кинолетописи освобождения Беларуси.

В Музее истории театральной и музыкальной культуры представят выставку «Чароўны гук народнай песні» к 155-летию Николая Чуркина — одного из основателей белорусской композиторской школы, родоначальника национального жанрового симфонизма, выдающегося фольклориста, который внес значительный вклад в развитие белорусской музыкальной культуры. На выставке можно будет увидеть экспонаты из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь, в том числе нотные рукописи, сборники песен Николая Чуркина и фотографии.

II Республиканский театральный фестиваль «Перамога» пройдет по 23 мая. В программе 11 постановок на военную тематику.

ЗАВТРА

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года в поддержку Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятой в ноябре 2001 года.

100 лет назад родился Васильев Борис Львович, российский писатель, драматург, сценарист. Автор повестей «А зори здесь тихие…», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война», романов «Были и небыли», «Глухомань» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1975). Умер в 2013 году.

90 лет назад родился Панфилов Глеб Анатольевич, российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР (1984). Постановщик фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом» и др. Лауреат многих престижных наград в области киноискусства. Умер в 2023 году.

85 лет назад родилась Петрачкова Валентина Тимофеевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1984). В 1958 году окончила студию Белорусского театра им. Я. Коласа. С 1958 года — актриса Национального академического драматического театра им. Я. Коласа. Исполнительница драматических, комедийных, острохарактерных ролей. Среди них: Анна («Вечер» А. Дударева), Марфа («Власть тьмы» Л. Толстого), Евга Бабук («Колокола Витебска» В. Короткевича) и др. Снималась в кино и на телевидении. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умерла в 2021 году.

75 лет назад родилась Полищук Любовь Григорьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1994). Снималась в фильмах «Двенадцать стульев», «31 июня», «Любовь с привилегиями» и др. Умерла в 2006 году.

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