Главные новости за 19 мая

Горячая линия по вопросам, касающимся трудоустройства молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул, заработает в Министерстве образования. Получить информацию об организации трудоустройства молодежи смогут сами обучающиеся, а также их законные представители. Номер горячей линии: +375 (17) 222−43−12, работать она будет по 24 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.