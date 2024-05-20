Главные новости за 19 мая

ВЧЕРА.
Назначения в Вооруженных Силах, важные договоренности с Азербайджаном, визит в Карабах и послания за рубеж. Итоги недели Президента.
Сергеенко обозначил первоочередные задачи для депутатов нового созыва.
«Результаты впечатляющие». Чеботарь рассказал о работе экономики в январе-апреле.
Мезенцев рассказал о перспективах белорусско-российского сотрудничества в сфере образования.
Эксперты: Беларусь демонстрирует значительную динамику в сдерживании распространения ВИЧ-инфекции.
В Минской области в этом году планируется завершить 16 инвестпроектов программы «Один район — один проект».
Полторы тысячи человек приняли участие в международном полумарафоне One Run в Минске.
«У них все работает как часы». Пчеловод из Гродно о семьях пчел и нюансах своего хобби.
Приближается сезон отдыха у водоемов: МЧС напоминает о правилах безопасности во время купания.
Белорусы завоевали семь медалей на первенстве Европы U15 по борьбе в Греции.
Горносько завоевала пять наград международного турнира в Дубае.
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси на 20 мая.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Временное трудоустройство учащейся молодежи. Деятельность студенческих отрядов». Начало в 12.00.
Горячая линия по вопросам, касающимся трудоустройства молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул, заработает в Министерстве образования. Получить информацию об организации трудоустройства молодежи смогут сами обучающиеся, а также их законные представители. Номер горячей линии: +375 (17) 222−43−12, работать она будет по 24 мая с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Неделя белорусской культуры и искусств пройдет
В Музее истории театральной и музыкальной культуры представят выставку «Чароўны гук народнай песні» к 155-летию Николая Чуркина — одного из основателей белорусской композиторской школы, родоначальника национального жанрового симфонизма, выдающегося фольклориста, который внес значительный вклад в развитие белорусской музыкальной культуры. На выставке можно будет увидеть экспонаты из фондов Национального исторического музея Республики Беларусь, в том числе нотные рукописи, сборники песен Николая Чуркина и фотографии.
II Республиканский театральный фестиваль «Перамога» пройдет по 23 мая. В программе 11 постановок на военную тематику.
ЗАВТРА
100 лет назад родился Васильев Борис Львович, российский писатель, драматург, сценарист. Автор повестей «А зори здесь тихие…», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война», романов «Были и небыли», «Глухомань» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1975). Умер в 2013 году.
90 лет назад родился Панфилов Глеб Анатольевич, российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР (1984). Постановщик фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «В круге первом» и др. Лауреат многих престижных наград в области киноискусства. Умер в 2023 году.
85 лет назад родилась Петрачкова Валентина Тимофеевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1984). В 1958 году окончила студию Белорусского театра им. Я. Коласа. С 1958 года — актриса Национального академического драматического театра им. Я. Коласа. Исполнительница драматических, комедийных, острохарактерных ролей. Среди них: Анна («Вечер» А. Дударева), Марфа («Власть тьмы» Л. Толстого), Евга Бабук («Колокола Витебска» В. Короткевича) и др. Снималась в кино и на телевидении. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умерла в 2021 году.
75 лет назад родилась Полищук Любовь Григорьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1994). Снималась в фильмах «Двенадцать стульев», «31 июня», «Любовь с привилегиями» и др. Умерла в 2006 году.