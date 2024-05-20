Челябинские госавтоинспекторы массово проверят автобусы, не исключены срывы графиков движения

Сообщается, профилактическая акция стартовала 20 мая и будет продолжаться по 23 мая.
«Из транспортного потока будут исключать автобусы, не отвечающие предъявляемым техническим требованиям, например, с неисправными рулевым управлением, тормозной системой», — говорится в комментарии отдела пропаганды безопасности дорожного движения областного УГИБДД.
На автовокзалах и станциях также пройдут проверки автобусов, осуществляющих международные и междугородные рейсы.
Отмечается, что в 2024 году по вине водителей автобусов произошло 26 ДТП, в которых один человек погиб и 41 получил травмы.
Также инспекторы посетят транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки, проведут профилактические беседы с водителями и механиками, проверят состояние техники и соответствие документации.