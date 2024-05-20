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Ростовский митрополит Меркурий посоветовал отказаться от психологов

Ростовский митрополит Меркурий поделился мнением о психологах.

Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как относится к психологам. Об этом владыка поделился в эфире телеканала «Дон 24».

По мнению митрополита Меркурия, психологи могут навредить душам людей. Они не настолько глубоко касаются духовных проблем человека так, как это может сделать духовник или священник.

— При всем моем уважении к психологам и докторам. Они действуют силой человеческой, силой человеческого разума, эмоций, а духовник и священник действует силой благодати Божьей, — поделился митрополит.

Владыка посоветовал жителям обратиться к православному психологу.

здоровье
религии