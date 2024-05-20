В замерзающих домах Екатеринбурга отключат горячую воду

Как сообщили ЕАН в пресс-службе ПАО «Т Плюс», с 20 мая по 2 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. В этот период будут проведены работы, которые без полного останова оборудования станции провести невозможно.
«В течение двух недель на станции будет проведена диагностика паропроводов острого пара, станционных газопроводов, ревизия и ремонт оборудования газораспределительного пункта, неотключаемой арматуры, чистка охлаждающей циркуляционной системы градирен, ремонт трубопроводов тепловой сети и питательной воды», — сообщили в пресс-службе.
На этот период без горячей воды останутся жители Березовского, а также части Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.