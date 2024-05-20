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В замерзающих домах Екатеринбурга отключат горячую воду

В условиях, когда из-за похолодания на улице в домах екатеринбуржцев стало очень холодно, в части города отключат еще и горячую воду. Это будет сделано в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2024/2025 года.

Как сообщили ЕАН в пресс-службе ПАО «Т Плюс», с 20 мая по 2 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. В этот период будут проведены работы, которые без полного останова оборудования станции провести невозможно.

«В течение двух недель на станции будет проведена диагностика паропроводов острого пара, станционных газопроводов, ревизия и ремонт оборудования газораспределительного пункта, неотключаемой арматуры, чистка охлаждающей циркуляционной системы градирен, ремонт трубопроводов тепловой сети и питательной воды», — сообщили в пресс-службе.

На этот период без горячей воды останутся жители Березовского, а также части Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга.

ЖКХ