В Новосибирске более 3000 домов остались без горячей воды

— В настоящее время в Новосибирске действуют отключения горячего водоснабжения на 2837 объектах в Кировском, Ленинском, Железнодорожном и Калининских районах города, связанные с проведение гидравлических испытаний. Также 134 объекта отключены для устранения дефектов после испытаний в Октябрьском и Первомайском районах. Плановые работы на 39 объектах и аварийные работы на 38 объектах в Кировском и Советском районах. За неделю имели место отключения: по линии СГК — 71, «Горводоканал» — 24, РЭС — 25. Все отключения устранены в нормативные сроки, — пояснил градоначальник.