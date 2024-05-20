В Новосибирске более 3000 домов остались без горячей воды. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
— В настоящее время в Новосибирске действуют отключения горячего водоснабжения на 2837 объектах в Кировском, Ленинском, Железнодорожном и Калининских районах города, связанные с проведение гидравлических испытаний. Также 134 объекта отключены для устранения дефектов после испытаний в Октябрьском и Первомайском районах. Плановые работы на 39 объектах и аварийные работы на 38 объектах в Кировском и Советском районах. За неделю имели место отключения: по линии СГК — 71, «Горводоканал» — 24, РЭС — 25. Все отключения устранены в нормативные сроки, — пояснил градоначальник.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области остаются подтопленными 19 участков. Труп рыбака обнаружили на берегу водоёма в Новосибирске. Стало известно, сколько тонн вредных веществ выбрасывают в атмосферу ТЭЦ Новосибирска.
Александр ИЛЬИН.