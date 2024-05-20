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ГИБДД Башкирии объявила о трехнедельной спецоперации на дорогах

В Башкирии стартует профилактическая акция «Внимание — дети!».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлена акция «Внимание — дети!». О ее старте сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем ТГ-канале. Продлится акция вплоть до седьмого июня.

Особое внимание инспекторы будут уделять перевозке детей, как в автобусах, так и в личных авто. Также сотрудники ГИБДД будут дежурить в местах массового скопления детей: около школ, детских садов и лагерей.

— Главная задача акции — не допустить происшествий на дорогах с участием детей и напомнить основные правила поведения, — уточнил Севастьянов.

По его словам, за первые четыре месяца 2024 года на дорогах Башкирии произошло 86 ДТП с участием детей. В авариях погибли пять несовершеннолетних, еще 89 получили увечья.