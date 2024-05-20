Кондиционеры в вагонах метро перевели на летний режим работы

Систему вентиляции Московского метрополитена начали готовить к жаркому сезону. Кондиционеры в метро перевели на летний режим работы, а в вестибюлях сняли более шести тысяч вторых дверей, защищавших станции от холодного воздуха. Это позволило увеличить воздухообмен и улучшить естественную вентиляцию. Кроме того, промыли фасады и остекление всех станций.