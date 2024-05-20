Кондиционеры в вагонах метро перевели на летний режим работы

Систему вентиляции Московского метрополитена начали готовить к жаркому сезону. Кондиционеры в метро перевели на летний режим работы, а в вестибюлях сняли более шести тысяч вторых дверей, защищавших станции от холодного воздуха. Это позволило увеличить воздухообмен и улучшить естественную вентиляцию. Кроме того, промыли фасады и остекление всех станций.
«На станциях метро температуру контролирует отдельное подразделение — лаборатория микроклимата. Оно следит за качеством воздуха во всем метрополитене. Также при наступлении жарких дней на усиленный режим работы переводим тоннельную вентиляцию. Продолжаем обеспечивать комфортные поездки для пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Всего в столичном метрополитене кондиционеры установлены более чем в 60 процентах поездов.