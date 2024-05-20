Иркутская область заняла восьмое место по динамике зарплат в России

Иркутская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по динамике зарплат за 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным исследования, которое приводится на сайте, через 1,3 года более четверти жителей Восточной Сибири каждый месяц будут получать за свой труд 100 тысяч рублей и более. Эти цифры приводятся с учетом покупательной способности в регионе.
— Более 75 процентов населения в Приангарье смогут выйти на такую зарплату через 8,6 лет, — уточняет информагенство.
Первенство в списке взял Ямало-Ненецкий автономный округ, его население придет к 100 тысячам рублей в месяц всего за пол года. Трех лет будет достаточно в Чукотском АО и Магаданской области, а вот дольше всех к этой цифре будут идти Дагестан, Чечня и Ингушетия. Им понадобится 13, 16 и 18 лет соответственно.