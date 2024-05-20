Иркутская область заняла восьмое место по динамике зарплат в России

Первенство в списке взял Ямало-Ненецкий автономный округ, его население придет к 100 тысячам рублей в месяц всего за пол года. Трех лет будет достаточно в Чукотском АО и Магаданской области, а вот дольше всех к этой цифре будут идти Дагестан, Чечня и Ингушетия. Им понадобится 13, 16 и 18 лет соответственно.