Школы и детские сады Евпатории работают дистанционно 20 мая

В Евпатории завершены работы по ремонту магистрального водовода, однако полное восстановление водоснабжения ожидается только к вечеру. В связи с этим сегодня, 20 мая, школы и детские сады Евпатории будут работать дистанционно, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
— Приступили к заполнению системы, но полное восстановление водоснабжения ожидаем только к вечеру. Принято решение сегодня, 20 мая, перевести школы и детские сады на дистанционный режим работы, — написал Юрьев в своем телеграм-канале.
Напомним, на период отключения водоснабжения в городе организован подвоз воды. Сегодня он продолжит осуществляться по графику, добавил Юрьев.