Школы и детские сады Евпатории работают дистанционно 20 мая

В Евпатории завершены работы по ремонту магистрального водовода, однако полное восстановление водоснабжения ожидается только к вечеру. В связи с этим сегодня, 20 мая, школы и детские сады Евпатории будут работать дистанционно, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.