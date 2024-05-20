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Школы и детские сады Евпатории работают дистанционно 20 мая

Полностью восстановить водоснабжение в городе планируется к вечеру.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории завершены работы по ремонту магистрального водовода, однако полное восстановление водоснабжения ожидается только к вечеру. В связи с этим сегодня, 20 мая, школы и детские сады Евпатории будут работать дистанционно, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

— Приступили к заполнению системы, но полное восстановление водоснабжения ожидаем только к вечеру. Принято решение сегодня, 20 мая, перевести школы и детские сады на дистанционный режим работы, — написал Юрьев в своем телеграм-канале.

Напомним, на период отключения водоснабжения в городе организован подвоз воды. Сегодня он продолжит осуществляться по графику, добавил Юрьев.

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