День здоровья и спорта отметили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае массово отметили День здоровья и спорта. Тематические мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и были приурочены к Году семьи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровском крае в большинстве муниципалитетов организовали более 50 соревнований, подвижных игр, мастер-классов и физкультурных фестивалей. В мероприятиях приняли участие около 80 тысяч жителей региона.
— Спорт и здоровье тесно связаны, поэтому на нашем празднике присутствовали не только спортсмены и представители спортивных школ и федераций, но и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они организовали интерактивную выставку «Музей здоровья», где посетители могли узнать о здоровом питании, проверить скорость реакции, измерить рост и вес, а также получить консультации специалистов, — рассказала начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ дирекции спортивных сооружений края Юлия Черникова.
Семейные эстафеты состоялись в бассейне на Ореховой сопке. Победила семья Карабановых, получив абонемент в бассейн на три месяца. Семьи Кузьмичевых и Бирюковых заняли второе и третье места, также получив право бесплатного посещения бассейна.