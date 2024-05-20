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День здоровья и спорта отметили в Хабаровском крае

Более 50 соревнований провели в муниципальных образованиях региона.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае массово отметили День здоровья и спорта. Тематические мероприятия прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и были приурочены к Году семьи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровском крае в большинстве муниципалитетов организовали более 50 соревнований, подвижных игр, мастер-классов и физкультурных фестивалей. В мероприятиях приняли участие около 80 тысяч жителей региона.

— Спорт и здоровье тесно связаны, поэтому на нашем празднике присутствовали не только спортсмены и представители спортивных школ и федераций, но и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они организовали интерактивную выставку «Музей здоровья», где посетители могли узнать о здоровом питании, проверить скорость реакции, измерить рост и вес, а также получить консультации специалистов, — рассказала начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ дирекции спортивных сооружений края Юлия Черникова.

Главной площадкой празднования Дня здоровья и спорта в Хабаровском крае стала набережная стадиона имени Ленина. Здесь выступили спортивные федерации, танцевальные коллективы и команды по чирспорту. Перед универсальным краевым спортивным комплексом прошли соревнования по велоспорту и розыгрыш призов от клубов «СКА-Хабаровск» и «Амур».

Семейные эстафеты состоялись в бассейне на Ореховой сопке. Победила семья Карабановых, получив абонемент в бассейн на три месяца. Семьи Кузьмичевых и Бирюковых заняли второе и третье места, также получив право бесплатного посещения бассейна.