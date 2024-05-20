День здоровья и спорта отметили в Хабаровском крае

— Спорт и здоровье тесно связаны, поэтому на нашем празднике присутствовали не только спортсмены и представители спортивных школ и федераций, но и специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они организовали интерактивную выставку «Музей здоровья», где посетители могли узнать о здоровом питании, проверить скорость реакции, измерить рост и вес, а также получить консультации специалистов, — рассказала начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ дирекции спортивных сооружений края Юлия Черникова.