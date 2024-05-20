Из России через аэропорт Красноярска за неделю выдворили 30 мигрантов

Как рассказали в ведомстве, нарушителей выявляют сотрудники миграционных служб в ходе рейдов. Затем суд рассматривает составленные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ, за которые грозит штраф и административное выдворение с запретом въезда в Россию на 5 лет.