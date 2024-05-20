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Из России через аэропорт Красноярска за неделю выдворили 30 мигрантов

Выдворенные мигранты нелегально находились на территории РФ.

Источник: Freepik

Красноярские судебные приставы выдворили за неделю из России 30 мигрантов, нелегально находившихся в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Как рассказали в ведомстве, нарушителей выявляют сотрудники миграционных служб в ходе рейдов. Затем суд рассматривает составленные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ, за которые грозит штраф и административное выдворение с запретом въезда в Россию на 5 лет.

После решения суда мигрантов отправляют в Центр временного содержания, откуда их сопровождают и контролируют пересечение от границы РФ до пункта пропуска в красноярском аэропорту.

Всего с начала 2024 года приставы проконтролировали отбытие 400 граждан иностранных государств за пределы РФ. В 2023 году количество выдворенных мигрантов превысило 600 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске по итогам рейда силовиком по кафе выдворят четырёх мигрантов за пределы России.