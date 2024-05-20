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Глава Совета отцов Новосибирска осудил певицу Клаву Коку

По его словам, сейчас шоу-бизнес стал деструктивным.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске глава Совета отцов Сергей Майоров негативно оценил творчество знаменитой певицы Клавы Коки. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте».

По его словам, сейчас шоу-бизнес стал деструктивным. Такая оценка Сергея Майорова связана с недавней песней исполнительницы, в которой она поет об одиночестве и показывает интим с разными партнерами. Он также отметил, что песня «фактически пропагандирует феминизм».

Майоров упомянул следующие строчки из песни: «Нет парня — нет проблем, я собираю гарем».

Пост главы Совета отцов прокомментировали и горожане, которые заявили, что проблема не в Клаве Коке, а в самом обществе. Пользователи соцсетей добавили, что Клава — всего лишь отражение сегодняшней реальности.

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