Глава Совета отцов Новосибирска осудил певицу Клаву Коку

В Новосибирске глава Совета отцов Сергей Майоров негативно оценил творчество знаменитой певицы Клавы Коки. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте».
По его словам, сейчас шоу-бизнес стал деструктивным. Такая оценка Сергея Майорова связана с недавней песней исполнительницы, в которой она поет об одиночестве и показывает интим с разными партнерами. Он также отметил, что песня «фактически пропагандирует феминизм».
Майоров упомянул следующие строчки из песни: «Нет парня — нет проблем, я собираю гарем».
Пост главы Совета отцов прокомментировали и горожане, которые заявили, что проблема не в Клаве Коке, а в самом обществе. Пользователи соцсетей добавили, что Клава — всего лишь отражение сегодняшней реальности.