Глава Совета отцов Новосибирска осудил певицу Клаву Коку

По его словам, сейчас шоу-бизнес стал деструктивным. Такая оценка Сергея Майорова связана с недавней песней исполнительницы, в которой она поет об одиночестве и показывает интим с разными партнерами. Он также отметил, что песня «фактически пропагандирует феминизм».