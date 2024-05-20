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В детские сады Красноярска поставляли зараженное листерией мясо

При употреблении зараженного продукта человек может заболеть листериозом.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты краевого Россельхознадзора с помощью ФГИС «Меркурий» пресекли поставки зараженного мяса в школы и детские сады Красноярска. При лабораторных исследованиях в замороженной говядине обнаружили патогенный микроорганизм — листерию.

Производителем мяса является индивидуальный предприниматель Пономарев из Березовского района. Ему объявлено предостережение, а производственный сертификат, оформленный на 2170 килограмм говядины, аннулирован.

— Уведомлены бюджетные учреждения, которым поставлялась продукция, — добавили в Россельхознадзоре.

Листериоз не вызывает массовых эпидемий, однако может быть опасен для беременных, новорожденных и тех, у кого ослаблен иммунитет.

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