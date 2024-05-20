В детские сады Красноярска поставляли зараженное листерией мясо

Специалисты краевого Россельхознадзора с помощью ФГИС «Меркурий» пресекли поставки зараженного мяса в школы и детские сады Красноярска. При лабораторных исследованиях в замороженной говядине обнаружили патогенный микроорганизм — листерию.
Производителем мяса является индивидуальный предприниматель Пономарев из Березовского района. Ему объявлено предостережение, а производственный сертификат, оформленный на 2170 килограмм говядины, аннулирован.
— Уведомлены бюджетные учреждения, которым поставлялась продукция, — добавили в Россельхознадзоре.
Листериоз не вызывает массовых эпидемий, однако может быть опасен для беременных, новорожденных и тех, у кого ослаблен иммунитет.