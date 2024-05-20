В Перми известный следователь покинул СКР

Следователь СКР в Перми, известный благодаря резонансным делам, покинул службу, сообщает «Ъ-Прикамье».
Речь идёт о старшем следователе третьего следственного управления ГСУ СКР Михаиле Юлдашеве. Как рассказывает издание со ссылкой на собственные источники, сотрудник ведомства ушёл на пенсию.
По данным издания, Михаил окончил юридический факультет ПГУ в 1998 году и поступил на службу следователем в прокуратуре Мотовилихинского района, а также краевом и областном надзорном органе. После создания следственного комитета он служил в отделе по особо важным уголовным делам. С 2010 года Михаила Юлдашева перевели в третье следственное управление ГСУ СКР.
Как рассказывает «Ъ-Прикамье», следователь известен благодаря резонансным уголовным делам, которые находились в его производстве. В частности речь идёт о делах в отношении бывшего руководителя Росимущества Леонида Ли, бывших руководителей «Машиностроительный завод имени Дзержинского», а также расследовании пожара в отеле «Карамель».