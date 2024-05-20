В Перми известный следователь покинул СКР

По данным издания, Михаил окончил юридический факультет ПГУ в 1998 году и поступил на службу следователем в прокуратуре Мотовилихинского района, а также краевом и областном надзорном органе. После создания следственного комитета он служил в отделе по особо важным уголовным делам. С 2010 года Михаила Юлдашева перевели в третье следственное управление ГСУ СКР.