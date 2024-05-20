Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские приставы взыскали 8,5 млн с застройщика дома на 6-й Станционной

Гендиректор заключил контракт с омской мэрией, но так и не сдал объект.

Источник: Комсомольская правда

Омские судебные приставы взыскали более 8,5 млн рублей с застройщика в пользу департамента строительства мэрии Омска. Гендиректор строительной компании нарушил условия договора и не сдал жилой дом в эксплуатацию.

Суд установил, что застройщик заключил договор с департаментом строительства, согласно которому исполнитель должен был разработать проектную документацию и построить многоквартирный дом на улице 6-й Станционной. Однако застройщик так и не сдал объект.

На исполнителя завели административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

Суд признал виновным руководителя строительной компании и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 8,5 млн рублей.

Омские приставы уведомили застройщика о необходимости выплатить штраф, но руководитель строительной компании не спешил его выплачивать. Приставы наложили арест на автоцементовоз, КамАЗ 5410 и грузовой автомобиль Isuzu Forward.

После предпринятых мер гендиректор погасил судебную задолженность, однако из-за несвоевременной платы ему пришлось оплатить и исполнительную — 600 тыс. рублей.

Напомним, строительством дома на 6-й Станционной с 19 октября занимается ООО «СМУ № 1».

строительство