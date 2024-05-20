Омские приставы взыскали 8,5 млн с застройщика дома на 6-й Станционной

Омские судебные приставы взыскали более 8,5 млн рублей с застройщика в пользу департамента строительства мэрии Омска. Гендиректор строительной компании нарушил условия договора и не сдал жилой дом в эксплуатацию.
Суд установил, что застройщик заключил договор с департаментом строительства, согласно которому исполнитель должен был разработать проектную документацию и построить многоквартирный дом на улице 6-й Станционной. Однако застройщик так и не сдал объект.
На исполнителя завели административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).
Омские приставы уведомили застройщика о необходимости выплатить штраф, но руководитель строительной компании не спешил его выплачивать. Приставы наложили арест на автоцементовоз, КамАЗ 5410 и грузовой автомобиль Isuzu Forward.
После предпринятых мер гендиректор погасил судебную задолженность, однако из-за несвоевременной платы ему пришлось оплатить и исполнительную — 600 тыс. рублей.
Напомним, строительством дома на 6-й Станционной с 19 октября занимается ООО «СМУ № 1».