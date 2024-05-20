Небольшой дождь ожидается в Иркутске во вторник

Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, в Катангском, Киренском, северо-восточных районах ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с.
Температура ночью +2,+7°, при прояснении −1,-6°, заморозки, в южных, центральных, Тулунском районах +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днем +16,+21°, при облачной погоде +6,+11°.
В Иркутске завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +18,+20°.