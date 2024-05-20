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Небольшой дождь ожидается в Иркутске во вторник

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: НИА Байкал

Ветер северо-западный, северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, в Катангском, Киренском, северо-восточных районах ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с.

Температура ночью +2,+7°, при прояснении −1,-6°, заморозки, в южных, центральных, Тулунском районах +7,+12°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днем +16,+21°, при облачной погоде +6,+11°.

В Иркутске завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +18,+20°.