Хоккеист из Владивостока Артем Вильчинский не помышляет о переходе в «Адмирал»

Обладатель Кубка Харламова, игрок юношеской сборной России Артем Вильчинский провел мастер-класс для молодых воспитанников хоккейного клуба «Полюс», сообщает ИА PrimaMedia. Когда-то он здесь начинал свой путь в спорте, теперь в составе питерского «СКА-1946» выиграл главный трофей молодежной хоккейной лиги.
Хоккей для Артема Вильчинского начался в 2012 году. Тогда родители привели его в ледовую арену «Полюс» во Владивостоке. Восемь лет он занимался здесь хоккеем у тренера Андрея Шутова. За это время вместе с командой он одержал победы во всероссийском финале «Золотая шайбы», на международном турнире «Кубок Гризли» и других турнирах, а после поступил в академию СКА в Санкт-Петербурге.
«После “Полюса” я поступил в академию СКА, затем пригласили в юношескую команду — “СКА-Варяги”, а с этого года играю в МХЛ в составе “СКА-1946”», — рассказал Артем.
Сезон в «молодежке» вышел для него удачным. В нынешнем регулярном чемпионате «СКА-1946» заняло второе место, уступив ярославскому «Локо». Вильчинский провел 44 игры, забросил три шайбы, отдал восемь результативных передач, при показателе полезности «+32». В финале Кубка Харламова произошел реванш. «СКА-1946» победило в серии со счетом 4:1. Артем Вильчинский, как и вся команда завоевали главный трофей МХЛ — Кубок Харламова.
«Пока связываю свою хоккейную карьеру со СКА, а во Владивосток приятно приезжать в гости к родителями. Ощущения очень хорошие от посещения “Полюса”. Приятно, что так тепло меня встретили. Здесь время хорошее было. Мы командой ездили в Словакию и Америку. Выиграли немало турниров, в том числе “Золотую шайбу”, “Добрый лед” и другие», — резюмировал Артем.
После небольшого мастер-класса и общения с юными хоккеистами он поиграл с ребятами в хоккей, а после была фотографирование на память и раздача автографов.