Хоккеист из Владивостока Артем Вильчинский не помышляет о переходе в «Адмирал»

Хоккей для Артема Вильчинского начался в 2012 году. Тогда родители привели его в ледовую арену «Полюс» во Владивостоке. Восемь лет он занимался здесь хоккеем у тренера Андрея Шутова. За это время вместе с командой он одержал победы во всероссийском финале «Золотая шайбы», на международном турнире «Кубок Гризли» и других турнирах, а после поступил в академию СКА в Санкт-Петербурге.