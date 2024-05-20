Летнее тепло и грозы: синоптики обещают на предстоящей неделе плюс 26

В днем в Калининграде и области ожидается до +23…+26°С (на побережье +19…+23°С), переменная облачность и в течение дня локальные ливни и грозы. Во вторник ночью температура составит +10…+14°С, днем в Калининграде и области около +22…+25°С (на побережье +18…+22°С), переменная облачность и в течение дня также ожидаются локальные ливни и грозы. В среду ночью +10…+14°С, в дневные часы в Калининграде и области +24…+27°С, переменная облачность и в течение дня также не исключены локальные ливни и грозы.