Летнее тепло и грозы: синоптики обещают на предстоящей неделе плюс 26

На этой неделе в Калининградской области сохранится летний характер погоды, утверждают эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области». Стационарные воздушные массы с атмосферной неустойчивостью будут способствовать стабильному характеру погоды.
«В дневные часы под действием солнечного прогрева ожидается повышение температур до отметок в +24…+26°С (местами и выше), а восходящие потоки уже в районе полудня будут формировать кучево-дождевую облачность с локальными ливнями и грозами», — сообщает телеграм-канал. Шансы на ливни и грозы в Калининграде довольно высоки в понедельник и вторник. Местами также будут не исключены опасные конвективные явления: слабые шквалы и град диаметром до 2−3 сантиметров.
В днем в Калининграде и области ожидается до +23…+26°С (на побережье +19…+23°С), переменная облачность и в течение дня локальные ливни и грозы. Во вторник ночью температура составит +10…+14°С, днем в Калининграде и области около +22…+25°С (на побережье +18…+22°С), переменная облачность и в течение дня также ожидаются локальные ливни и грозы. В среду ночью +10…+14°С, в дневные часы в Калининграде и области +24…+27°С, переменная облачность и в течение дня также не исключены локальные ливни и грозы.
Во второй половине недели, предварительно, подобный характер погоды и синоптическая обстановка сохранится.