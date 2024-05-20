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Лето в Омской области начнётся с грозового шторма и ливней

Непогода ждёт омичей до конца мая.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1.ru

Омская область окажется под влиянием мощного циклона, который несёт с собой грозовые тучи и дожди. С непогоды в регионе начнётся лето.

По данным сервиса Ventusky, 1 июня на город и область обрушится погодная напасть в виде осадков и сильных гроз. Температуру к полудню обещают +6, днём — не больше +13. В целом, по данным синоптиков, до начала лета в регионе будет много дождливых и прохладных дней. Единственное ближайшее потепление до +22 ожидается в среду, 22 мая, после этого температура будет стабильно не выше +13.