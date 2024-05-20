Лето в Омской области начнётся с грозового шторма и ливней

По данным сервиса Ventusky, 1 июня на город и область обрушится погодная напасть в виде осадков и сильных гроз. Температуру к полудню обещают +6, днём — не больше +13. В целом, по данным синоптиков, до начала лета в регионе будет много дождливых и прохладных дней. Единственное ближайшее потепление до +22 ожидается в среду, 22 мая, после этого температура будет стабильно не выше +13.