На свердловской трассе временно введут реверсивное движение

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 21 мая будет введено реверсивное движение. Речь идет об участке на 55-м километре автодороги, который расположен в Белоярском районе, недалеко от деревни Марамзина.
— Будет введено реверсивное движение транспорта в связи с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде, — сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».
Реверсивное движение будет действовать с 8:00 до 18:00. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Также важно сохранять бдительность на ремонтируемом участке дороги и соблюдать требования временных дорожных знаков.