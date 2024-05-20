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На свердловской трассе временно введут реверсивное движение

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган на десять часов изменится порядок движения транспорта.

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 21 мая будет введено реверсивное движение. Речь идет об участке на 55-м километре автодороги, который расположен в Белоярском районе, недалеко от деревни Марамзина.

— Будет введено реверсивное движение транспорта в связи с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде, — сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Реверсивное движение будет действовать с 8:00 до 18:00. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Также важно сохранять бдительность на ремонтируемом участке дороги и соблюдать требования временных дорожных знаков.