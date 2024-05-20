Запуск общественного транспорта по Фрунзенскому мосту отложили

«Целесообразность запуска общественного транспорта по мосту рассматривалась. Однако при этом останутся не охваченными остановки по улицам Главной и Водников. В этом случае указанные территории с жилыми домами и административными зданиями останутся без транспортного сообщения. Запуск движения трамваев и троллейбусов требует значительных капитальных вложений — от проектирования до строительства новой подстанции. На сегодняшний день приоритетное значение имеет проведение ремонта существующих трамвайных путей, поскольку одной из наиболее острых проблем городского пассажирского транспорта является сильная изношенность подвижного состава и инфраструктуры, обновление которой требует значительных финансовых затрат», — объяснили в мэрии.