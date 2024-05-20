В столице запускают фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

«В эти дни, когда в городе, наконец-то, установилась теплая погода, мы запускаем фестиваль “Лето в Москве. Все на улицу!”, который объединит наши летние активности и станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Целых 100 дней будут работать фестивальные площадки по всему городу: бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей и абсолютно неожиданные места — вроде площадок для выгула собак», — написал Собянин.
По его словам, этим летом Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар будет отдан в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты. На Рождественском и Страстном бульварах будут выступать уличные музыканты, на Гоголевском — играть в шахматы, а на Яузском — рисовать граффити.
На Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других популярных набережных планируется организовать спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления и другое. Фестивальные площадки готовы предоставить место для игры в баскетбол и волейбол, танцевальных классов, фитнес-зарядок, кулинарных и творческих мастер-классов, ярмарок винтажных изделий и многих других интересных дел, перечислил мэр.
«Этим летом нас ждут десятки тысяч мероприятий. А где и какие конкретно — во многом это решать вам. Ведь “Лето в Москве. Все на улицу!” — это праздник, который все мы: власти, бизнес и горожане — будем создавать вместе. Сегодня на портале mos.ru был открыт удобный сервис бесплатного бронирования городских площадок, где найдется место практически под любое мероприятие, а заполнение заявки отнимет не более пяти минут. О готовности принять участие в фестивале уже заявили свыше 500 предпринимателей. И это далеко не предел», — заключил Собянин.