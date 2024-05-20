В столице запускают фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

«Этим летом нас ждут десятки тысяч мероприятий. А где и какие конкретно — во многом это решать вам. Ведь “Лето в Москве. Все на улицу!” — это праздник, который все мы: власти, бизнес и горожане — будем создавать вместе. Сегодня на портале mos.ru был открыт удобный сервис бесплатного бронирования городских площадок, где найдется место практически под любое мероприятие, а заполнение заявки отнимет не более пяти минут. О готовности принять участие в фестивале уже заявили свыше 500 предпринимателей. И это далеко не предел», — заключил Собянин.