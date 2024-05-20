Жители Сима на пять дней останутся без горячей воды из-за плановых работ на местной подстанции. Об этом сообщили в администрации городского поселения.
Горячую воду в домах жителей отключат с 21 по 25 мая. Причиной стали плановый ремонт электрооборудования подстанции, а также экспертиза и работы по обслуживанию бака аккумулятора ГВС на котельной «Агрегат».
Напомним, отключать горячую воду начали и в Челябинске. С 20 мая опрессовки начнутся в домах, которые обслуживаются локальными котельными, с 21 мая стартует первый этап централизованных гидравлических испытаний.