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Жители Сима на пять дней останутся без горячей воды

Причиной стали работы на подстанции.

Источник: Freepik

Жители Сима на пять дней останутся без горячей воды из-за плановых работ на местной подстанции. Об этом сообщили в администрации городского поселения.

Горячую воду в домах жителей отключат с 21 по 25 мая. Причиной стали плановый ремонт электрооборудования подстанции, а также экспертиза и работы по обслуживанию бака аккумулятора ГВС на котельной «Агрегат».

Напомним, отключать горячую воду начали и в Челябинске. С 20 мая опрессовки начнутся в домах, которые обслуживаются локальными котельными, с 21 мая стартует первый этап централизованных гидравлических испытаний.

ЖКХ