Владивосток вводит запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков

Администрация Владивостока на своём официальном сайте напомнила о введении ограничений на продажу алкогольных напитков в дни проведения традиционных школьных торжеств, известных как последние звонки. В текущем году они приходятся на 24 и 25 мая, в связи с чем продажа алкоголя будет запрещена в соответствии с краевым законодательством.