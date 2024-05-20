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Владивосток вводит запрет на продажу алкоголя в дни последних звонков

Министр образования Приморского края подчеркнула важность проведения итоговой аттестации в безопасной среде.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Владивостока на своём официальном сайте напомнила о введении ограничений на продажу алкогольных напитков в дни проведения традиционных школьных торжеств, известных как последние звонки. В текущем году они приходятся на 24 и 25 мая, в связи с чем продажа алкоголя будет запрещена в соответствии с краевым законодательством.

Специалисты управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка указывают на соблюдение закона Приморского края, который регламентирует запрет на розничную продажу спиртных напитков во время образовательных мероприятий. Также они уточняют, что аналогичные меры будут приняты и в День защиты детей, который отмечается 1 июня.

Ранее в мае текущего года в городе уже вводились подобные ограничения: в День Весны и Труда и в День Победы продажа алкоголя была ограничена в районах проведения праздничных мероприятий.

Согласно информации от мэрии, в этом году из школ Владивостока выпускаются 2563 одиннадцатиклассника. Старт государственной итоговой аттестации в виде ЕГЭ по географии, литературе и химии намечен на 23 мая, что предшествует празднованию последних звонков.

Министр образования Приморского края Эльвира Шамонова ранее озвучила даты проведения последних звонков на заседании межведомственной комиссии, которое состоялось в феврале этого года, подчеркнув важность организации итоговой аттестации в безопасной и благоприятной обстановке.

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