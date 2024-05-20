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В Новосибирске подано более 16 тысяч заявлений о приеме в первый класс

Более 16 тысяч заявлений о прием в первый класс подано в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.

Источник: Прецедент

— Поступило 16 172 заявления: через портал Госуслуг — 11 322 и лично — 4 850 заявлений, — пояснил градоначальник.

В начале мая Максим Кудрявцев сообщал о том, что было подано 15 401 заявление. Таким образом, с начала месяца поступило 771 заявление от родителей будущих первоклассников.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске более 3000 домов остались без горячей воды. В Новосибирской области остаются подтопленными 19 участков. Труп рыбака обнаружили на берегу водоёма в Новосибирске.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

образование