В Новосибирске подано более 16 тысяч заявлений о приеме в первый класс

— Поступило 16 172 заявления: через портал Госуслуг — 11 322 и лично — 4 850 заявлений, — пояснил градоначальник.
В начале мая Максим Кудрявцев сообщал о том, что было подано 15 401 заявление. Таким образом, с начала месяца поступило 771 заявление от родителей будущих первоклассников.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске более 3000 домов остались без горячей воды. В Новосибирской области остаются подтопленными 19 участков. Труп рыбака обнаружили на берегу водоёма в Новосибирске.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.