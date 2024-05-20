Автопарк районных больниц Омской области пополнили 37 новых машин

Отметим, что за последних три года регионом были приобретены 262 единицы транспорта на общую сумму порядка 215 млн рублей. За пять лет омские больницы за счёт средств федерального бюджета оснащены 38 передвижными медицинскими комплексами на сумму более 320 млн рублей.