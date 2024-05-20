Автопарк районных больниц Омской области пополнили 37 новых машин

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» автопарк 24 ЦРБ пополнили 26 машин марки УАЗ повышенной проходимости, девять легковых седанов «Лада Гранта» и два передвижных медицинских комплекса на базе автомобилей ПАЗ 4234 и «Газель Некст».
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов вручили ключи от нового транспорта водителям и главным врачам больниц. Первые лица региона осмотрели передвижные медицинские комплексы, оснащённые необходимым оборудованием для проведения профилактических обследований, что является важным условием раннего выявления заболеваний и скорейшего выздоровления пациентов.
Отметим, что за последних три года регионом были приобретены 262 единицы транспорта на общую сумму порядка 215 млн рублей. За пять лет омские больницы за счёт средств федерального бюджета оснащены 38 передвижными медицинскими комплексами на сумму более 320 млн рублей.