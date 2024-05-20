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В Пермском крае появится мемориал для захоронения погибших участников СВО

Администрация Березников заключила контракт на обустройство захоронений погибших земляков.

Источник: Соцсети

Администрация города Березники Пермского края приняла решение обустроить мемориал с захоронениями погибших земляков — бойцов ОМОН и участников СВО. Городские власти заключили контракт с подрядчиком для проведения благоустройства территории.

Мемориал выполнят в едином стиле. Его покроют брусчаткой, установят металлическое ограждение, скамейки, столы и урны. Между захоронениями бойцов ОМОН и участников СВО будет тротуар, по периметру участка с захоронениями — саженцы можжевельника.

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил, что подрядчик приступит к работам уже в июне. В следующем году в планах стоит установка памятного обелиска погибшим участникам СВО.

«На встрече с родными и близкими бойцов посмотрели предпроект. Учтем все пожелания. Доработанное эскизное решение представим на общественное обсуждение», — отметил глава города.

В перспективе стоит установка памятников погибшим землякам. Территории мемориала планируют придать статус воинского захоронения.