В Пермском крае появится мемориал для захоронения погибших участников СВО

Администрация города Березники Пермского края приняла решение обустроить мемориал с захоронениями погибших земляков — бойцов ОМОН и участников СВО. Городские власти заключили контракт с подрядчиком для проведения благоустройства территории.
Мемориал выполнят в едином стиле. Его покроют брусчаткой, установят металлическое ограждение, скамейки, столы и урны. Между захоронениями бойцов ОМОН и участников СВО будет тротуар, по периметру участка с захоронениями — саженцы можжевельника.
Глава Березников Алексей Казаченко сообщил, что подрядчик приступит к работам уже в июне. В следующем году в планах стоит установка памятного обелиска погибшим участникам СВО.
«На встрече с родными и близкими бойцов посмотрели предпроект. Учтем все пожелания. Доработанное эскизное решение представим на общественное обсуждение», — отметил глава города.
В перспективе стоит установка памятников погибшим землякам. Территории мемориала планируют придать статус воинского захоронения.