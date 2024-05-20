В Пермском крае появится мемориал для захоронения погибших участников СВО

Мемориал выполнят в едином стиле. Его покроют брусчаткой, установят металлическое ограждение, скамейки, столы и урны. Между захоронениями бойцов ОМОН и участников СВО будет тротуар, по периметру участка с захоронениями — саженцы можжевельника.