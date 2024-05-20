Пассажиры автобуса Ижевск — Пермь жалуются на духоту и грязь в салоне

Пассажиры автобуса Ижевск — Пермь пожаловались на жуткую духоту и грязь в салоне.
Как рассказала сайту perm.aif.ru одна из пассажирок, они ехали в столицу Прикамья 19 мая. Автобус, который перевозил пермяков между регионами, оказался старым.
«Стёкла даже в салоне грязные. Просто скотовозка. Его выбрасывать надо, а они эксплуатируют. Подголовники, чехлы грязные. Кондиционер толком не работает. Я думала умру: 25 градусов было, в салоне — духота», — рассказала сайту perm.aif.ru возмущённая женщина.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ситуации в Министерстве транспорта Удмуртии.