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Пассажиры автобуса Ижевск — Пермь жалуются на духоту и грязь в салоне

19 мая пермяки ехали из Ижевска в Пермь.

Источник: Аргументы и факты

Пассажиры автобуса Ижевск — Пермь пожаловались на жуткую духоту и грязь в салоне.

Как рассказала сайту perm.aif.ru одна из пассажирок, они ехали в столицу Прикамья 19 мая. Автобус, который перевозил пермяков между регионами, оказался старым.

«Стёкла даже в салоне грязные. Просто скотовозка. Его выбрасывать надо, а они эксплуатируют. Подголовники, чехлы грязные. Кондиционер толком не работает. Я думала умру: 25 градусов было, в салоне — духота», — рассказала сайту perm.aif.ru возмущённая женщина.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о ситуации в Министерстве транспорта Удмуртии.