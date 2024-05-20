Пассажиры автобуса Ижевск — Пермь жалуются на духоту и грязь в салоне

«Стёкла даже в салоне грязные. Просто скотовозка. Его выбрасывать надо, а они эксплуатируют. Подголовники, чехлы грязные. Кондиционер толком не работает. Я думала умру: 25 градусов было, в салоне — духота», — рассказала сайту perm.aif.ru возмущённая женщина.