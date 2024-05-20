БЖД временно меняет расписание поездов из Минска в Брест

«C 22 по 31 мая частично изменяется график движения отдельных поездов на участке Минск — Брест. Это связано с плановыми ремонтами железнодорожного моста и второго главного пути на перегоне Койданово — Фаниполь».
Там также отмечается, что поезд № 723/724, следующий из белорусской столицы в областной центр, с 24 мая отменен.
Кроме этого, 22 мая состав № 737 Минск — Брест будет отправляться в 13:13 и проследует с остановкой на станции «Барановичи-Центральные» (вместо станции «Барановичи-Полесские»).
В БЖД обратили внимание, что в данный период на участке Минск — Барановичи — Брест некоторые поезда международных, межрегиональных линий и поезда региональных линий эконом-класса будут следовать по измененному расписанию и маршруту.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к смене графика и учитывать эту информацию при планировании своих поездок.