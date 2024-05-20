Синоптики распространили предупреждение о заморозках в Челябинской области

Со среды регион накроют поля дождевой облачности, поэтому воздух станет быстро остывать — в четверг- пятницу днем только плюс 10−12 максимум. В выходные столбики термометров дотянутся до 15−19 градусов. Самым холодным днем станет пятница, 24 мая, максимальное количество осадков выпадет в среду, 22 мая; наиболее ветрено в Челябинске будет в воскресенье, 26 мая.