Синоптики распространили предупреждение о заморозках в Челябинской области предстоящей ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Ночью 21 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.
Кроме того, во второй половине дня 20 мая,
Напомним, в ночь на понедельник отмечалось понижение температуры воздуха до минус 4, на почве — до минус 6 градусов.
Со среды регион накроют поля дождевой облачности, поэтому воздух станет быстро остывать — в четверг- пятницу днем только плюс 10−12 максимум. В выходные столбики термометров дотянутся до 15−19 градусов. Самым холодным днем станет пятница, 24 мая, максимальное количество осадков выпадет в среду, 22 мая; наиболее ветрено в Челябинске будет в воскресенье, 26 мая.
Во вторник в регионе при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость 2−7 м/с, днем — 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2−7, местами заморозки — до минус 2, днём 21 мая ожидается плюс 20−25.