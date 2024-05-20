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Синоптики распространили предупреждение о заморозках в Челябинской области

Кроме того, во второй половине дня 20 мая, 21—23 мая местами на Южном Урале ожидается высокая пожарная опасность.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

Синоптики распространили предупреждение о заморозках в Челябинской области предстоящей ночью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ночью 21 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.

Кроме того, во второй половине дня 20 мая, 21—23 мая местами на Южном Урале ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, в ночь на понедельник отмечалось понижение температуры воздуха до минус 4, на почве — до минус 6 градусов.

Со среды регион накроют поля дождевой облачности, поэтому воздух станет быстро остывать — в четверг- пятницу днем только плюс 10−12 максимум. В выходные столбики термометров дотянутся до 15−19 градусов. Самым холодным днем станет пятница, 24 мая, максимальное количество осадков выпадет в среду, 22 мая; наиболее ветрено в Челябинске будет в воскресенье, 26 мая.

Во вторник в регионе при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный: ночью его скорость 2−7 м/с, днем — 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2−7, местами заморозки — до минус 2, днём 21 мая ожидается плюс 20−25.