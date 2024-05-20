У ряда автобусов в Астане изменились схемы движения

Как сообщили представители транспортной организации, в Астане временно были внесены изменения в схемы движения маршрутов № 26, № 27, № 40 и № 42.
Согласно схеме, приведенной ниже, ремонтные работы проводятся на проспекте Туран недалеко от стадиона «Астана Арена». Объезд закрытого участка будет осуществляться по улицам Керей-Жанибек хандар и Кабанбай батыра.
В связи с этим жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.
Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц.
В акимате уже предупреждали, что в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.
А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат — на участке от улицы Фахд бен Абдулл Азиз до улицы М. Джалиля.
Ранее также сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.
Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак — здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.
Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.