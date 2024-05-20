Городскую систему теплоснабжения перевели на летний режим работы

Мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону начинаются в полном объеме. Они предполагают временное отключение горячего водоснабжения. Уточнить, когда в доме не будет горячей воды, можно с помощью информационных сервисов mos.ru и ПАО «МОЭК».