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Городскую систему теплоснабжения перевели на летний режим работы

Начинаются мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы. Отопительный сезон завершился, когда на улице установилась устойчивая плюсовая температура воздуха, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону начинаются в полном объеме. Они предполагают временное отключение горячего водоснабжения. Уточнить, когда в доме не будет горячей воды, можно с помощью информационных сервисов mos.ru и ПАО «МОЭК».

Во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако в связи с резким похолоданием 6 мая решили возобновить подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

ЖКХ