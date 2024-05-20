Городскую систему теплоснабжения перевели на летний режим работы

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы. Отопительный сезон завершился, когда на улице установилась устойчивая плюсовая температура воздуха, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону начинаются в полном объеме. Они предполагают временное отключение горячего водоснабжения. Уточнить, когда в доме не будет горячей воды, можно с помощью информационных сервисов mos.ru и ПАО «МОЭК».
Во время летних профилактических работ в системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Ранее отопительный сезон в этом году завершился 27 апреля, однако в связи с резким похолоданием 6 мая решили возобновить подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.