Почему на Ольхоне в Байкале так дорого отдыхать

«На самом деле ещё в прошлом веке Хужир был деревней, в которой сложно жить, — говорит Ирина Ершова. — Электричества не было, работал с перебоями дизель. А это значит, что в домах никаких электроприборов не водилось. Свет провели в 2005-ом — революция! Паром хорошо ходит, катера на воздушной подушке в межсезонье снуют. Туристы едут, а это деньги, и хорошие. Люди у нас предприимчивые, так что сориентировались. На острове давно забросили сельское хозяйство — зачем? Все принимают туристов. Цены на размещение стартуют от 500 рублей в сутки в какой-нибудь сараюшке до 16 тысяч рублей в премиум-отеле. Продали коров и купили микроавтобусы и УАЗики — чтобы показывать приезжим остров Ольхон. Заработанное тратят в межсезонье — сами ездят отдыхать, в обучение детей вкладываются. У многих и дипломы гида есть».