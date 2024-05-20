Последний звонок в Челябинске 25 мая 2024: ограничения и погода

Сейчас в качестве альтернативы, куда сходить всем классом, чтобы было недорого, остались воспоминания и можно пофотографироваться или покататься на аттракционах. В горсаду Пушкина, парке Тищенко и парке имени Гагарина в мае уже работают карусели, автодром и колеса обозрений, а билеты на них стоят до 300 рублей. Так что это один из бюджетных вариантов для школьников.