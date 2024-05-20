Последний звонок в Челябинске 25 мая 2024: ограничения и погода

Выпускники 9 и 11 классов с нетерпением ждут последних звонков. Конечно, после этого им все равно придется ходить в школу — как минимум, чтобы сдать экзамены. Но это символичное событие превратилось в праздник, который эмоционально чуточку разгружает перед ответственным моментом.
Последний звонок в Челябинске всегда проходит 25 мая — такова традиция. И хоть в этом году дата выпадает на субботу, переносить праздник не будут.
В Челябинске последний звонок ассоциируется с толпой школьников с лентой через плечо, белыми бантами, а иногда — и с белоснежными фартуками, прямо как в советские годы. Традиционно выпускники встречаются возле фонтана на площади Революции.
Полицейские и сотрудники управления торговли городской администрации провели встречу с владельцами продуктовых магазинов и напомнили им, что продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено.
— Трем предприятиям торговли, расположенным в местах традиционных массовых гуляний выпускников, рекомендовано 25 мая ограничить продажу алкоголя с 14 часов и до окончания дня, — рассказали в управлении информационной политики администрации города Челябинска.
Возле школ будут дежурить сотрудники полиции и контролировать безопасность на дорогах.
— Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения всех мероприятий будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. С директорами образовательных учреждений проведены совещания, на которых рассмотрен вопрос о сопровождении больших групп выпускников членами родительского комитета и классными руководителями к местам празднования, а также алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
А в парках, скверах и водоемам на электромобилях будут дежурить дополнительные наряды полиции, частные охранные предприятия, добровольные народные дружины и казаки.
Программа на последний звонок в Челябинске
Каждая школа сама продумывает программу на последний звонок. Чаще всего она ограничивается торжественной линейкой, напутственными словами от учителей и музыкой. А далее школьники разбредаются по городу.
Сейчас в качестве альтернативы, куда сходить всем классом, чтобы было недорого, остались воспоминания и можно пофотографироваться или покататься на аттракционах. В горсаду Пушкина, парке Тищенко и парке имени Гагарина в мае уже работают карусели, автодром и колеса обозрений, а билеты на них стоят до 300 рублей. Так что это один из бюджетных вариантов для школьников.
Погода на 25 мая 2024 в Челябинске
По данным Яндекс. Погоды, 25 мая 2024 года днем будет +14 градусов. Так что залезть в фонтаны или гулять без курток не выйдет. При этом обещают облачную погоду, без дождя.