Жителям Советского района Красноярска не будут отключать холодную воду на двое суток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В КрасКом сообщили об отмене масштабных запланированных ранее работ по отключению воды. Но будут краткосрочные остановки.
Специалисты не будут производить полную остановку водозабора о. Татышева, в связи с чем отменяется отключение холодной воды в Советском районе, намеченное на 31 мая — 2 июня.
Майская погода позволила электрикам КрасКом выполнить с опережением графика верховые работы по подготовке к зиме воздушных линий электропередач на острове.
«Мы отменили большое отключение холодной воды на левобережье, но без точечных отключений всего на несколько часов трубопроводы к новому отопительному сезону не подготовишь. Сейчас технический совет предприятия разрабатывает зональную программу работ, необходимых для замены задвижек на водоводах и технологического присоединения новостроек. О каждом локальном отключении холодной воды будем уведомлять красноярцев заранее», — отметил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.