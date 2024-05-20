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Жителям Советского района Красноярска не будут отключать холодную воду на двое суток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В КрасКом сообщили об отмене масштабных запланированных ранее работ по отключению воды. Но будут краткосрочные остановки.

Источник: КрасКом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В КрасКом сообщили об отмене масштабных запланированных ранее работ по отключению воды. Но будут краткосрочные остановки.

Специалисты не будут производить полную остановку водозабора о. Татышева, в связи с чем отменяется отключение холодной воды в Советском районе, намеченное на 31 мая — 2 июня.

Майская погода позволила электрикам КрасКом выполнить с опережением графика верховые работы по подготовке к зиме воздушных линий электропередач на острове.

Для повышения надежности электроснабжения водозабора провели испытания токопроводящих элементов ЛЭП, смонтировали молниезащиту, обновили изоляторы, предохранители и другие эл. устройства.

«Мы отменили большое отключение холодной воды на левобережье, но без точечных отключений всего на несколько часов трубопроводы к новому отопительному сезону не подготовишь. Сейчас технический совет предприятия разрабатывает зональную программу работ, необходимых для замены задвижек на водоводах и технологического присоединения новостроек. О каждом локальном отключении холодной воды будем уведомлять красноярцев заранее», — отметил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.

ЖКХ