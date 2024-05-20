Жителям Советского района Красноярска не будут отключать холодную воду на двое суток

«Мы отменили большое отключение холодной воды на левобережье, но без точечных отключений всего на несколько часов трубопроводы к новому отопительному сезону не подготовишь. Сейчас технический совет предприятия разрабатывает зональную программу работ, необходимых для замены задвижек на водоводах и технологического присоединения новостроек. О каждом локальном отключении холодной воды будем уведомлять красноярцев заранее», — отметил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.