Штраф до 5 миллионов тенге: за что выписывают на пляжах Антальи

Как оказалось, пляжи Ичузу, Патара и Чиралы запрещено посещать с 20:00 и до 8 утра. Причиной является гнездование морских черепах, которые с мая по сентябрь откладывают яйца на побережье. Правительство Турции приняло подобные меры для того, чтобы защитить морских животных и сохранить их популяцию. В течение указанного периода, как пишет СМИ, черепахи выходят на берег для кладки яиц, а затем маленькие черепашки, которые смогли выжить, направляются к морю.