Штраф до 5 миллионов тенге: за что выписывают на пляжах Антальи

Как оказалось, пляжи Ичузу, Патара и Чиралы запрещено посещать с 20:00 и до 8 утра. Причиной является гнездование морских черепах, которые с мая по сентябрь откладывают яйца на побережье. Правительство Турции приняло подобные меры для того, чтобы защитить морских животных и сохранить их популяцию. В течение указанного периода, как пишет СМИ, черепахи выходят на берег для кладки яиц, а затем маленькие черепашки, которые смогли выжить, направляются к морю.
Отдыхающим запрещено въезжать на территорию пляжа на машине, разводить костры или устанавливать палатки. Все это отпугивает черепах и плохо влияет на кладку яиц.
Всего в Турции насчитывается примерно 20 пляжей, на которых черепахи откладывают свои яйца. За нарушение порядка туристам и жителям грозит штраф в размере до 5 миллионов тенге.
Стоит отметить, что на пляжах стоят уведомляющие таблички. По сообщению турецких СМИ, правило, запрещающее посещать пляж с 20:00 до 8:00, позволило сохранить жизни 30 000 черепашат в прошлом году только на одном пляже. В этом году правило было введено еще на двух локациях.