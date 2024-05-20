Хабаровск готовится встретить своё 166-летие

2 июня радостью для хабаровчан станут несколько концертных программ, проводимых в парках «Динамо» и «Муравьева-Амурского» с 12:00 до 13:00. Также запланирован марш-парад оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» (0+), который пройдет с 16:00 до 17:00 от площади имени Ленина до Комсомольской. Участники парада будут организовывать свои концертные выступления на комсомольской площади с 17:00 до 21:00. В этот же день вечернее светомузыкальное и лазерное шоу на городских прудах повторится, начало мероприятия также в 22:00.