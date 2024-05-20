Хабаровск готовится встретить своё 166-летие

1 и 2 июня в Хабаровске пройдут массовые мероприятия, посвящённые 166-й годовщине со дня образования города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу.
Театрализованного шествия трудовых коллективов районов города в этом году не будет. При этом уже ставший традиционным арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+) вновь порадует горожан. Он будет проходить 1 июня на улице Муравьёва-Амурского — в этот день участок дороги станет пешеходным.
В 14:30 фестиваль откроют участники XII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (0+).
2 июня радостью для хабаровчан станут несколько концертных программ, проводимых в парках «Динамо» и «Муравьева-Амурского» с 12:00 до 13:00. Также запланирован марш-парад оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» (0+), который пройдет с 16:00 до 17:00 от площади имени Ленина до Комсомольской. Участники парада будут организовывать свои концертные выступления на комсомольской площади с 17:00 до 21:00. В этот же день вечернее светомузыкальное и лазерное шоу на городских прудах повторится, начало мероприятия также в 22:00.