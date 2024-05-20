В Хабаровском крае на предстоящей неделе ожидается понижение температур

Май у нас такой непостоянный, то окутает почти летним теплом, то окатит холодом. Так что прятать подальше свитер пока рановато. В предстоящие сутки по краю ночью сохранится погода без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. 22 и 23 мая тоже ожидаются дожди, местами сильные, на севере — с мокрым снегом. А ведь май на исходе!
— Это связано с выходом циклона и влиянием фронтальных разделов, — объяснил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — В конце недели погода снова улучшится, установятся дни без существенных осадков, ветер юго-западный с переходом на северный 9−14 метров в секунду. Температура будет колебаться, завтра ночью ожидается +11, днем до +22…+27, потом произойдет понижение температуры. Так, 22 мая ночь еще будет теплая +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. А вот 23 мая ночью будет всего +3…+10 градусов, днем +13…+20. К выходным температуры вновь повысятся, на юге края — до +18…+25 градусов. В Хабаровске 21 мая — без существенных осадков, 22 и 23 мая пройдут дожди, от небольших до умеренных. Кратковременный дождь не исключен также 24 мая, в выходные распогодится, ветер западный с переходом на северо-восточный до 9−14 метров в секунду.
— Ночные температуры ожидаются в пределах +3…+8 градусов, самые теплые ночи нам предстоят на 21 мая и на 22 мая, тогда воздух прогреется до +9…+13 градусов, — уточнил Никита Перерва. — Завтра днем +22…24 градуса, потом будет наблюдаться некоторое снижение температуры, 22 мая до +18 градусов, 23 и 24 мая до +13…+15 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +23 градусов.
По предварительным прогнозам, июнь в крае ожидается прохладным с температурами ниже нормы, а вот осадков будет больше положенного. То есть, начало лета выдастся дождливым и прохладным.