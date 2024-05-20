В Хабаровском крае на предстоящей неделе ожидается понижение температур

— Это связано с выходом циклона и влиянием фронтальных разделов, — объяснил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — В конце недели погода снова улучшится, установятся дни без существенных осадков, ветер юго-западный с переходом на северный 9−14 метров в секунду. Температура будет колебаться, завтра ночью ожидается +11, днем до +22…+27, потом произойдет понижение температуры. Так, 22 мая ночь еще будет теплая +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. А вот 23 мая ночью будет всего +3…+10 градусов, днем +13…+20. К выходным температуры вновь повысятся, на юге края — до +18…+25 градусов. В Хабаровске 21 мая — без существенных осадков, 22 и 23 мая пройдут дожди, от небольших до умеренных. Кратковременный дождь не исключен также 24 мая, в выходные распогодится, ветер западный с переходом на северо-восточный до 9−14 метров в секунду.