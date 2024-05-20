Ночные заморозки ожидаются в Казахстане

Во второй и третьей декадах месяца, с интенсивным выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. При этом в отдельные дни второй и третьей декады мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары — в северных, в центральных и восточных регионах днем до +15…+25 градусов, а в южных — до +20…+28 градусов.