Колесо покажет, кто у вас будет: как в Перми провести гендер-пати

В Перми будущие родители все чаще делают выбор в пользу ярких вечеринок, в которых раскрывают пол будущего ребенка. На зарубежный манер праздник называют гендер-пати.
Для тех, кто еще не знает об этой современной тенденции, рассказываем. Гендер-пати — это праздник в честь будущего малыша, пол которого родители и их родственники еще не знают.
А начинается все на стандартном УЗИ, где пара просит врача не озвучивать пол малыша, а написать его на листочке и запечатать в конверт. Затем родители могут организовать праздник, на котором и узнают, кто у них родится — мальчик или девочка.
Провести такую вечеринку можно разными способами, индустрия праздника не стоит на месте. Организаторы праздников придумали множество вариантов на любой вкус и кошелек.
Мы поговорили с декоратором Лилией Гафаровой, которая рассказала нам, что чаще всего выбирают пермяки:
— Гендер-пати сейчас очень популярны среди будущих родителей. К нам обращаются за организацией такого праздника, и здесь нет ценового потолка. Его можно организовать бюджетно, оформив, например, фотозону с шарами, в которых будет разноцветный конфитюр. Или можно устроить грандиозный праздник с арендой загородного дома, ди-джеем, угощениями. Все зависит от ваших финансовых возможностей и желания.
Минимальная стоимость организации гендер-пати с оформлением от 15000 — 20 000 рублей.
Если вы хотите самостоятельно организовать праздник для семейного события, вот несколько примеров, как это можно сделать и сколько это будет стоить. Подскажем, что все атрибуты можно купить на маркетплейсах.
Цветной дым и огнетушитель
Эти варианты больше подойдут для праздника на открытом воздухе. Можно выбрать двухцветный дым, который из белого переходит в голубой или розовый. Выглядят они, как небольшие хлопушки с чекой. Цена одной такой от — 700 рублей, продолжительность — 60 секунд.
Еще один похожий вариант — огнетушитель с краской Холи. Их продают разного объема, от этого зависит и цена, минимум от 1700 рублей за несколько секунд цветной краски.
Хлопушка и шар-сюрприз
Эти способы подойдут для улицы и помещений, суть хлопушки и шара-сюрприза просты — конфетти вылетит розового или голубого цвета. Хлопушки выйдут дешевле — от 250 рублей. Черный шарик, в наборе которого два цвета конфетти — от 300 рублей. Родители лопают шар дротиками и из него высыпаются цветные кусочки бумаги.
Коробка с шариками
Этот способ необычно узнать пол малыша простой и эффектный. Большую картонную коробку набивают маленькими воздушными шарами и, когда родители открывают крышку, десятки шаров заполняют все вокруг. По словам декоратора, если заказывать такую коробку, она обойдется примерно в 3500 рублей.
Торт с разноцветными коржами
Кондитеры не отстают от тенденций и предлагают узнать пол ребенка с помощью тортика. Они добавляют в коржи розовый или голубой краситель, снаружи торт обычно делают нейтрального цвета. Разрезав его, будущие родители могут увидеть розовые или голубые коржи. В среднем за 1 кг торта кондитеры берут от 1500 рублей.
Голос малыша
В социальных сетях популярным становится гендер-пати с озвучиванием голоса малыша. Текст озвучивает настоящий ребенок, он произносит трогательный текст, имена будущих родителей, интересные факты об их семье и в конце называет свой будущий пол. Купить запись можно в интернете от 3000 рублей.
Колесо обозрения в парке имени Горького
Недавно в парке им горького в Перми появилась новая услуга — гендер-пати на Колесе обозрения. Колесо засияет розовыми или синими огнями, раскрывая пол вашего будущего ребенка. Стоит такая услуга 15 000 рублей.