Колесо покажет, кто у вас будет: как в Перми провести гендер-пати

— Гендер-пати сейчас очень популярны среди будущих родителей. К нам обращаются за организацией такого праздника, и здесь нет ценового потолка. Его можно организовать бюджетно, оформив, например, фотозону с шарами, в которых будет разноцветный конфитюр. Или можно устроить грандиозный праздник с арендой загородного дома, ди-джеем, угощениями. Все зависит от ваших финансовых возможностей и желания.