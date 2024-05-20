Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Более того, на портале mos.ru заработал обновленный сервис графика отключений горячей воды. Москвичи могут написать свой адрес проживания в специальное поле и получить информацию. Ознакомиться с графиком отключения горячей воды также можно на ресурсах moek.ru и online.moek.ru.