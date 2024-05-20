Дожди прекратятся, но не везде. Узгидромет рассказал о погоде на рабочую неделю

По сообщению Узгидромета,
Температура в эти дни будет постепенно повышаться и с середины недели достигнет 24−29 градусов, по югу республики — 30−32 градусов.
Также возможно усиление ветра до 13−18 метров в секунду:
В предгорных и горных районах
В столице сегодня в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура составит 22−24 градусов. Завтра и послезавтра, 21 и 22 мая, погода ожидается без осадков, 23 мая возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью будет в пределах 14−17 градусов, днем — 25−27 градусов.