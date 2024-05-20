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Дожди прекратятся, но не везде. Узгидромет рассказал о погоде на рабочую неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. После дождливых и прохладных выходных 20—22 мая по большей части территории Узбекистана установится сухая погода. Лишь по Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областям сегодня в первой половине дня местами возможен небольшой дождь, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Podrobno.uz

По сообщению Узгидромета, 23—24 мая по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и регионам Ферганской долины местами пройдут кратковременные дожди с грозами. По остальной республики сохранится погода без осадков.

Температура в эти дни будет постепенно повышаться и с середины недели достигнет 24−29 градусов, по югу республики — 30−32 градусов.

Также возможно усиление ветра до 13−18 метров в секунду: 22—23 мая — в пустынной зоне, 24 мая местами — по всей республике. В отдельных районах он будет с пыльным поземком.

В предгорных и горных районах 20—24 мая временами дожди, сохранятся возможность селе-паводковых явлений.

В столице сегодня в первой половине дня возможен небольшой дождь. Температура составит 22−24 градусов. Завтра и послезавтра, 21 и 22 мая, погода ожидается без осадков, 23 мая возможны кратковременный дождь и гроза. Температура ночью будет в пределах 14−17 градусов, днем — 25−27 градусов.