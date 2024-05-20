Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 20 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета
Появились подробности крушения вертолета иранского президента.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая
Понедельник — последний день, когда он считается легитимным главой государства.

Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов
В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины.

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
Визит должен был начаться сегодня, 20 мая.

В Якутии объявили региональный режим ЧС из-за паводка
Режим ЧС регионального уровня объявлен из-за сложной паводковой обстановки.