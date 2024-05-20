Главные новости 20 мая

Президент Ирана погиб при крушении вертолета
Появились подробности крушения вертолета иранского президента.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая
Понедельник — последний день, когда он считается легитимным главой государства.
Крым предъявит Украине счет за ущерб от обстрелов
В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины.
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
Визит должен был начаться сегодня, 20 мая.
В Якутии объявили региональный режим ЧС из-за паводка
Режим ЧС регионального уровня объявлен из-за сложной паводковой обстановки.