Крокодила вернут на Канавинский мост в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Ранее на подпорной стене Канавинского моста со стороны Нижневолжской набережной находилось изображение огромного крокодила, которое впервые появилось 18 лет назад. В апреле фасад решили отремонтировать: крокодила закрасили.
Мэр попросил нижегородцев высказывать идеи для нового мурала на мосту. Самые популярные предложения вынесли на общественное обсуждение.
Большинство, 39% респондентов, отдали голоса за восстановление крокодила. На втором месте по популярности — предложение нарисовать на стене нижегородский закат (26%).
Новый мурал с крокодилом на стену нанесет команда художников из Нижнего Новгорода. Работы начнутся в ближайшее время.
«Они хорошо помнят все воплощения крокодила за эти годы на Канавинском мосту: от первого рисунка до большого реалистичного граффити», — отметил глава города.
Идею с нижегородскими закатами тоже решили реализовать, но на другом месте: инициатива набрала много голосов. Юрий Шалабаев уже поручил подобрать локацию для мурала.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что шесть пространств примут арт-резидентов в Нижегородской области.