L'ONE, Uma2rman, «Папин Олимпос» дадут бесплатные концерты в Екатеринбурге

«Движение» состоится 8 и 9 июня. Так, исполнитель L'ONE даст концерт на «Капсуле времени» в Екатеринбурге 8 июня в 21:40. Также и группа «Папин Олимпос» споют для свердловчан на той же сцене 8 июня в 19:20. Uma2rman выступят на «Капсуле времени» 9 июня в 19:50.