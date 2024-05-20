L'ONE, Uma2rman, «Папин Олимпос» дадут бесплатные концерты в Екатеринбурге

Во время фестиваля «Движения», который пройдет в Верхней Пышме и Екатеринбурге, выступят именитые артисты. Бесплатные концерты дадут исполнители L'ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили организаторы.
— Группы L'ONE, Uma2rman, «Папин Олимпос» выступят на главной сцене первого фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме, — отметили в пресс-службе фестиваля.
«Движение» состоится 8 и 9 июня. Так, исполнитель L'ONE даст концерт на «Капсуле времени» в Екатеринбурге 8 июня в 21:40. Также и группа «Папин Олимпос» споют для свердловчан на той же сцене 8 июня в 19:20. Uma2rman выступят на «Капсуле времени» 9 июня в 19:50.
В фестивале также примут участие команда DARÏYA & Friends, группа Blues Bastards и диджей Fantastic Fresh. Они дадут концерты 8 июня. 9 числа выступят Уральский молодежный филармонический оркестр, группа «Круиз» и другие исполнители.
Напомним, что на фестивале «Движение» в Екатеринбурге также выступят OTYKEN, Ундервуд и EASY DIZZY. Они стали первыми хэдлайнерами фестиваля.