13-летняя нижегородка попала в финал шоу «Суперниндзя. Дети»

13-летняя нижегородка Даниэла Кожекова попала в финал спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.
Она поборется за призовой фонд в 6 млн рублей, который разделят три победителя проекта.
Даниэла с успехом прошла испытания полуфинала на 12-метровой высоте. Двукратной чемпионке России по скалолазанию не привыкать участвовать в экстремальных соревнованиях. Девочка мечтает выиграть в телепроекте, чтобы построить высокий скалодром в Нижнем Новгороде.
«Для съёмок построили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. 4 месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках», — говорится в сообщении.