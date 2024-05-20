13-летняя нижегородка попала в финал шоу «Суперниндзя. Дети»

«Для съёмок построили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. 4 месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках», — говорится в сообщении.