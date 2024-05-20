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США готовятся к вспышке нового штамма COVID-19

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность появлением нового штамма коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Новая разновидность COVID-19 под кодовым названием «FLiRT» стал доминирующим штаммом вируса в США — им болеет каждый четвертый госпитализированный пациент.

Согласно исследованию вирус постоянно мутирует и находится в воде. В некоторых штатах уже начался купальный сезон, в связи с чем повысилось количество госпитализаций. Министерство здравоохранения США опасается, что на фоне открытия сезона по всей стране заболеваемость может стать реальной угрозой, и рекомендует регулярно проверять себя и поддерживать иммунитет.

Название разновидности FLiRT, как поясняет вирусолог из школы здравоохранения Блумберга Энди Пекош, происходит от мутации двух видов вирусов FL и RT, которые привели к появлению на свет нового штамма.

здоровье