США готовятся к вспышке нового штамма COVID-19

Согласно исследованию вирус постоянно мутирует и находится в воде. В некоторых штатах уже начался купальный сезон, в связи с чем повысилось количество госпитализаций. Министерство здравоохранения США опасается, что на фоне открытия сезона по всей стране заболеваемость может стать реальной угрозой, и рекомендует регулярно проверять себя и поддерживать иммунитет.