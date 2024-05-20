В Красноярске более 100 гектаров земли обработали от клещей

В Красноярске обработали более 10 гектаров территорий от клещей. Об этом сообщили в мэрии.
Наиболее эффективно проводить обработку участков от клещей в дни, когда нет дождей.
Обработаны уже около 40 участков в разных районах Красноярска, где фиксировались клещи на площади более 10 гектаров.
Работы продолжаются. Всего планируют обработать 460 гектаров муниципальных территорий.
Какие участки уже обработали, можно узнать на сайте мэрии.
Ранее сообщалось о том, что за прошедшую неделю в Красноярске более 650 человек пострадали от укусов клещей.