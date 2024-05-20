В Нижнекамске для автобусов выделят отдельные полосы

«Наши задачи — это маршруты с пяти часов утра до одиннадцати вечера. Это я для себя вижу, может быть, в последующем и до 12 ночи. Интервал движения в час пик должен составлять 10−15 минут, в другие часы — не более 20−25 минут», — обозначил он.